Мюллер: игроки «Баварии» злы сами на себя, наша реализация была просто ужасной

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер поделился впечатлениями от гостевого матча 29-го тура Бундеслиги с «Байером», состоявшегося 15 апреля и завершившегося со счётом 0:0.
«Наша игра и наш настрой были хорошими, но реализация моментов просто ужасной. Если ты не забиваешь, то не побеждаешь. У нас было три, четыре, пять отличных моментов. У меня самого был отличный момент забить, но я принял неверное решение. Поэтому мы злы сами на себя», — сказал Мюллер после игры.
Большую часть второго тайма «Бавария» провела в большинстве, так как защитник «Байера» Тин Едвай был удалён на 59-й минуте.