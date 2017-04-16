Роналдиньо: думаю, «Барселона» сможет отыграться в поединке с «Ювентусом»

Бывший нападающий «Барселоны» и «ПСЖ» Роналдиньо выразил надежду, что сине-гранатовые смогут отыграться после поражения в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов от «Ювентуса» (0:3).
«Думаю, что „Барселона“ сможет отыграться. Это будет очень трудно, но все-таки они могут. Это такие моменты, когда великие игроки просыпаются, чтобы решить судьбу противостояния», — приводит слова Роналдиньо официальный сайт UEFA.
Бразилец также прокомментировал победу «Барсы» в 1/8 финала Лиги чемпионов над «ПСЖ», когда сине-гранатовые после выездного поражения (0:4) дома выиграли со счётом 6:1.
«Это была потрясающая игра, исторический матч. Мне повезло в том, что я играл за оба клуба, а сейчас являюсь послом „Барселоны“. Этот удивительный поединок люди запомнят надолго», — сказал бывший футболист.
Роналдиньо провёл 5 сезонов в составе каталонского клуба, в которых сыграл 214 матчей и забил 94 мяча. За два года в «ПСЖ» бразильский форвард сыграл 86 игр и забил 25 голов.