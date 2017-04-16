Карраско: возможно, «Атлетико» стоит чаще тренировать пенальти

Полузащитник мадридского «Атлетико» Янник Феррейра-Карраско прокомментировал итоги матча 32-го тура чемпионата Испании, в котором его команда победила «Осасуну» (3:0). В концовке встречи в течение двух минут Феррейра-Карраско и Томас Тейе не реализовали два пенальти.
«Я очень доволен тем, что забил дважды. Я мог бы отличиться и в третий раз, но голкипер совершил отличный сэйв, отбив мой удар с одиннадцатиметровой отметки. Возможно, нам стоит чаще тренировать пенальти, но значение имеют и удача, и класс вратаря команды соперников. Но главное — то, что мы выиграли 3:0 и заработали три очка», — приводит слова футболиста AS.
Игроки мадридского «Атлетико» не реализовали шесть одиннадцатиметровых ударов из последних восьми.