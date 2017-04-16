Макгиди может перейти в «Престон» за £ 2,5 млн

Бывший полузащитник «Спартака» и «Селтика», ныне игрок «Эвертона» Эйден Макгиди может перейти в клуб Чемпионшипа «Престон Норт Энд», сообщает Liverpool Echo.
Макгиди провёл текущий сезон в «Престоне» на правах аренды, и этим летом клуб планирует выкупить футболиста у «Эвертона» за £ 2,5 млн.
В этом году полузащитник отыграл 31 матч за «Престон», забив 8 мячей. В феврале Макгиди получил приз лучшему игроку месяца в Чемпионшипе.
Эйден Макгиди перешёл в московский «Спартак» из шотландского «Селтика» в 2010 году за £ 9,5 млн. В 2014 году полузащитник покинул стан красно-белых, став игроком «Эвертона» в результате трансфера, сумма которого не разглашалась.