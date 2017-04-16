Анчелотти: «Бавария» заслуживала победы в матче с «Байером»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал результат матча своего клуба против «Байера» (0:0), состоявшегося в рамках 29-го тура Бундеслиги.
«Моя команда отыграла хорошо. Мы были очень активны, имели множество возможностей, но иногда забить просто не получается. Мы заслуживали победы, но и „Байер“ сражался отлично, так что нам нужно принять результат игры», — приводит слова Анчелотти Goal.
Нападающий «Баварии» Томас Мюллер посетовал на низкую результативность атакующих действий команды.
«Наша игра и наш настрой были хорошими, но реализация моментов просто ужасной.Поэтому мы злы сами на себя», — сказал Мюллер после матча.