Ракитич: игроки «Барселоны» верят в себя, и болельщики тоже пусть верят в нас

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич рассказал о своих впечатлениях от игры против «Реала Сосьедад» (3:2) в матче 32-го тура чемпионата Испании и выразил уверенность в том, что сине-гранатовые, если продемонстрируют схожее качество футбола, смогут пройти «Ювентус» в 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Это была очень непростая победа — »Реал Сосьедад" — это команда со своим характерным стилем игры, они много владеют мячом. Мы могли бы забить им и больше, но, в любом случае, интересный был матч. Если мы будем играть так же, как сегодня — сможем повторить то, сделали в ответном поединке против «ПСЖ». Мы верим в себя, и наши болельщики тоже могут в нас верить", — приводит слова Ракитича Goal.