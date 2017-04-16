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Симеоне: я не могу объяснить, почему «Атлетико» не реализует пенальти

16 апреля 2017, воскресенье. 06:29. Футбол
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал итоги матча его команды против «Осасуны» (3:0) в рамках 32-го тура чемпионата Испании. В концовке встречи в течение двух минут Феррейра-Карраско и Томас Тейе не реализовали два пенальти.

«Я не могу этого объяснить. Пенальти не относятся к командной игре, не зависят от игры коллектива. Тем не менее у меня осталось и множество положительных впечатлений от игры — в том числе от возвращения Гайтана и Тьяго», — приводит слова Симеоне Goal.

Игроки мадридского «Атлетико» не реализовали шесть одиннадцатиметровых ударов из последних восьми.

Испания - Примера. 32-й тур
15 апреля 2017, суббота. 19:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
3 : 0
Осасуна
Памплона
1:0 – Феррейра-Карраско – 29, 2:0 – Феррейра-Карраско – 46, 3:0 – Луис – 60
Источник: Goal Сообщить об ошибке
Теги
Атлетико Мадрид Диего Симеоне
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