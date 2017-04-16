Симеоне: я не могу объяснить, почему «Атлетико» не реализует пенальти

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал итоги матча его команды против «Осасуны» (3:0) в рамках 32-го тура чемпионата Испании. В концовке встречи в течение двух минут Феррейра-Карраско и Томас Тейе не реализовали два пенальти.
«Я не могу этого объяснить. Пенальти не относятся к командной игре, не зависят от игры коллектива. Тем не менее у меня осталось и множество положительных впечатлений от игры — в том числе от возвращения Гайтана и Тьяго», — приводит слова Симеоне Goal.
Игроки мадридского «Атлетико» не реализовали шесть одиннадцатиметровых ударов из последних восьми.