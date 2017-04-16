«Арсенал» готов предложить Бензема зарплату в £ 300 тыс.

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема получил предложение о переходе от лондонского «Арсенала», сообщает Don Balon.
По информации издания, «канониры» готовы предложить Бензема зарплату в £ 300 тыс.
Французский нападающий провёл за «Реал» 356 матчей, в которых забил 178 мячей, трансферная стоимость футболиста оценивается в € 60 млн (по данным Transfermarkt). Текущий контракт Бензема с «Реалом» заканчивается в 2019 году, его зарплата составляет £ 150 тыс.
Ранее «Арсенал» сделал своему нападающему Алексису Санчесу предложение о продлении контракта — его зарплата по новому соглашению составляла бы £ 300 тыс. Главный тренер «канониров» Арсен Венгер не поддержал это решение руководства.