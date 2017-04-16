Защитник «Спартака» Таски вновь заинтересовал «Трабзонспор»

«Трабзонспор» вновь заинтересовался защитником «Спартака» Сердаром Таски, сообщает турецкое издание Fotomaç. Об интересе «Трабзонспора» к 29-летнему футболисту неоднократно сообщалось в предыдущие трансферные окна, однако до сделки дело так и не дошло.
Турецкий клуб привлекает возможность подписания контракта с Таски на правах свободного агента. Действующее соглашение футболиста со «Спартаком» истекает летом 2017 года.
В начале марта Таски заявил, что легко может представить, что останется в «Спартаке» на долгое время.