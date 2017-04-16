Анри: если Неймар позвонит Санчесу, тот не посоветует ему переходить в «Арсенал»

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Тьерри Анри опубликовал в The Sun авторскую колонку, в которой объяснил, почему «канонирам» будет трудно подписать новых игроков в грядущее трансферное окно.
«На трансферном рынке „Арсенал“ играет не только против „Барселоны“, „Реала“ и „МЮ“ — теперь и „Ювентус“, и „ПСЖ“ готовы тратить. Что „канониры“ могут предложить, чтобы обойти этих гигантов?
То, что всё крайне неопределённо насчёт будущего Озила и Санчеса — не играет на руку клубу. Они уходят или остаются? Другие футболисты видят это и начинают сомневаться в том, интересен ли им „Арсенал“.
И потом, игроки разговаривают между собой. Если завтра, например, Неймар позвонит Санчесу и спросит, переходить ли ему в „Арсенал“, что Санчес ему ответит?», — написал Анри в своей колонке.