Алаба: «Бавария» верит в свои силы и уже предвкушает матч в Мадриде

Защитник «Баварии» Давид Алаба прокомментировал результат выездного матча против «Байера» (0:0), состоявшегося в рамках 29-го тура Бундеслиги. 18 апреля на выезде мюнхенцы проведут ответную встречу 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (первый матч — 1:2).
«С самых первых минут мы старались играть в свою игру. В общем и целом нам это удавалось. Положительный момент заключается в том, что мы создавали моменты. К сожалению, они остались не реализованы. Чтобы уйти с поля победителями, нужно забивать. До вторника у нас осталось ещё несколько дней. Мы верим в свои силы. Мы предельно мотивированы и в предвкушении матча в Мадриде. Мы хотим отдать все силы ради успеха», — цитирует Алабу сайт «Реала».