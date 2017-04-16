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Флоренци: второй разрыв крестообразных связок стал психологическим ударом

16 апреля 2017, воскресенье. 09:41. Футбол
Полузащитник «Ромы» Алессандро Флоренци, который в феврале перенёс операцию в связи с очередным разрывом передней крестообразной связки левого колена и выбыл до конца сезона, рассказал о том, как происходит восстановление от повреждения. У игрока произошёл рецидив травмы. Первый разрыв крестообразных связок колена он получил в октябре 2017 года, а практически сразу после возвращения в строй травма снова дала о себе знать.

«Сейчас сконцентрирован на своём восстановлении, но пока не загадываю дату возвращения на поле из-за суеверия. Вернусь, когда почувствую себя готовым. Не могу этого дождаться, поскольку мне не хватает футбола, как свежего воздуха.

Когда ты один раз получаешь разрыв крестообразной связки, тебе придётся иметь с этим дело всю оставшуюся жизнь. Даже тренироваться придётся, учитывая это повреждение. Футболисту нужно работать каждый день, чтобы избежать рецидива травмы. Сейчас я каждый день занимаюсь в тренажёрном зале, и это трудно.

Вторая травма была для меня хуже первой, поскольку я её не ожидал. Получая первую травму, почувствовал сильную боль в колене, а при второй находился в такой хорошей форме, что не мог поверить в рецидив. Психологически это стало большим ударом. Солгал бы, если бы сказал, что это не так. К счастью, меня поддерживают друзья и семья, которым я буду вечно благодарен», — цитирует Флоренци Corriere dello Sport.
Источник: Corriere dello Sport Сообщить об ошибке
Теги
Рома Алессандро Флоренци Травмы — футбол
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