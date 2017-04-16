Пике: уверен, что «Барселона» может пройти «Ювентус», а потом победить «Реал»

Защитник «Барселоны» Херард Пике выразил мнение, что каталонцы могут пройти «Ювентус» в 1/4 финала Лиги чемпионов после поражения 0:3 в первой игре и победить «Реал» в матче Примеры.
«Мы отыгрались с 0:4 в Париже и уже много раз побеждали на „Сантьяго Бернабеу“, поэтому я уверен, что мы можем пройти „Ювентус“ и выиграть у „Реала“ в „класико“. Мы находимся не в лучшей ситуации, но у нас есть всё необходимое, чтобы изменить своё положение. Я уверен, мы можем это сделать», — сказал Пике в эфире TV3.
Ответная игра между «Барселоной» и «Ювентусом» состоится 19 апреля на поле каталонцев. «Реал» и «Барселона» сыграют 23 апреля в Мадриде.