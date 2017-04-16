Сарри: «Наполи» нельзя попадать в ловушку журналистов

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри поделился впечатлениями от победы над «Удинезе» (3:0) в домашнем матче Серии А и оценил шансы команды в борьбе за второе место.
«Мы играли хорошо на протяжении всего матча, включая первый тайм. „Удинезе“ — хорошая команда, набравшая 11 очков в пяти последних матчах. Мы просто упустили несколько хороших моментов, не хватало терпения и хладнокровия. А во втором тайме реализация наладилась и команда забила три мяча.
Нельзя попадать в ловушку журналистов, которые ждут от нас лёгких побед. Недооценка соперника может дорого обойтись. У нас довольно много очков, всё идёт хорошо, но очки терять нельзя. К сожалению, не всё зависит от нас, но мы должны делать всё возможное. У „Ромы“ на 2 очка больше, поэтому их шансы на второе место высоки», — сказал Сарри в эфире Mediaset Premium.