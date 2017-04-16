Эррера: «МЮ» уважает «Челси», но хочет устроить для «Олд Траффорд» праздник

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера поделился ожиданиями от домашнего матча 33-го тура АПЛ с «Челси» (16 апреля).
«Думаю, мы контролировали ход матча с „Челси“ в Кубке Англии, но там было неудачное для нас решение, когда судья удалил меня с поля, хотя я этого не заслуживал. Что ж, это футбол. Теперь у нас есть ещё один шанс победить „Челси“, на сегодня это лучшая команда в лиге. У нас есть шанс победить возможных чемпионов Англии, а это хорошая мотивация.
С нетерпением жду игры. Мы уважаем „Челси“, потому что этот клуб заслуживает похвалы. Но мы хотим устроить для „Олд Траффорд“ праздник», — цитирует Эрреру пресс-служба «МЮ».