Конте: вернувшись в «Челси», Луис снова стал одним из лучших защитников в Европе

Главный тренер «Челси» Антонио Конте выразил мнение, что возвращение защитника Давида Луиса в клуб помогло ему снова стать одним из лучших защитников в Европе. Футболист выступал в составе «Челси» 2011 по 2014 год, а после двух лет в «ПСЖ» снова вернулся в стан лондонцев летом 2016 года.
«Когда Давид вернулся в Англию, я слышал о нём много плохих вещей. Люди говорили: «Зачем Луис вернулся «Челси», если он в прошлом выступал в команде плохо и вообще был не защитником». Для Давида возвращение стало хорошим вызовом, но это также было вызовом и для меня. Когда решили вернуть его в «Челси», не сомневались, что берём очень сильного игрока. Вернувшись в клуб, Луис снова стал одним из лучших защитников в Европе и, надеюсь, в мире», — цитирует Конте FourFourTwo.