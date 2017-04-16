Г. Невилл: в «МЮ» есть 1-2 игрока, которые могли бы влиться в состав 1999 года

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл выразил мнение, что в нынешнем составе манкунианцев есть футболисты, которые могли бы влиться в состав команды образца 1999 года. В тот год «МЮ» под руководством Алекса Фергюсона сделал требл, победив в АПЛ, Лиге чемпионов и Кубке Англии.
«Думаю, сейчас в составе «МЮ» есть лишь несколько игроков, которые могли бы играть в составе манкунианцев в 1999 году. Нужно понимать, что нынешние футболисты, возможно, не представляют собой такую же хорошую команду, какая была в 1999 году, но среди них есть несколько выдающихся игроков, которые могли бы заиграть в том составе. Ибрагимович, Руни, Мхитарян, Погба, Бейи, Валенсия, де Хеа – это топ-игроки, которые могут играть на самом высоком уровне. Один или двое из них определённо могли бы влиться в команду 1999 года», — цитирует Невилла Omnisport.