«Спартак» – «Зенит»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 20:00

В воскресенье, 16 апреля, в Москве на стадионе «Открытие Арена» состоится матч 23-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Зенитом». Встреча начнётся в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Зенит».
Встречу 16.04.2017 обслужит бригада Александра Егорова.
Ранее команды встречались друг с другом 144 раза. 59 раз победу праздновали футболисты «Спартака», 42 матча завершились вничью, 43 раза сильнее оказывались игроки «Зенита».
Последняя встреча между ними состоялась в октябре 2016 года и завершилась победой «Зенита» со счётом 4:2.