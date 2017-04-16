Галлиани: потерял рассудок, когда «Милан» сравнял счёт в дерби с «Интером»

Бывший вице-президент «Милана» Адриано Галлиани поделился впечатлениями от матча 32-го тура чемпионата Италии с «Интером» (2:2). «Интер» вёл по ходу встречи 2:0, однако «Милан» счёт сравнял, забив второй гол на седьмой компенсированной минуте.
«После того как «Милан» сравнял в концовке, я в своей типичной манере потерял рассудок. После ухода из клуба на уровне эмоций ничего не поменялось. Продолжаю поддерживать «Милан», несмотря на то, что больше не являюсь частью его руководства. Общался с Берлускони, он тоже рад. Все, кто думают, что мы желаем неудач новым директорам клуба, глубоко ошибаются.
«Милан» не заслуживал поражения в этом дерби. «Интер» не может жаловаться на пропущенный мяч на седьмой компенсированной минуте. Такое же случалось с нами в Турине в матче с «Ювентусом», — цитирует Галлиани Football Italia.