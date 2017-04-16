Азар: то «ПСЖ», то «Реал», то «Бавария». Странно, что в том году слухов не было

Полузащитник «Челси» Эден Азар с иронией прокомментировал слухи о заинтересованности нескольких европейских клубов в его трансфере, намекнув, что в будущем может сменить команду.
«То „ПСЖ“, то „Реал“, то „Бавария“. Странно, что в прошлом году никаких слухов не было. У меня могут быть личные амбиции поиграть в других клубах. Но я стараюсь сосредоточиться на настоящем, а именно — на удачном выступлении за „Челси“. У меня есть действующий контракт до 2020 года. Пока я здесь, мне тут хорошо», — сказал Азар в интервью TF1.