«Оренбург» вырвал победу в матче с «Тереком» благодаря автоголу на 89-й минуте

На исходе получаса игры Благой Георгиев сделал подачу с фланга в штрафную, Максиму Григорьеву помешали пробить головой, но мяч долетел до Дениса Поповича, который успел нанести классный удар в дальний угол.
На 73-й минуте защитники «Оренбурга» дали Георге Грозаву развернуться перед правым краем штрафной и мощно выстрелить в дальнюю девятку. В концовке с левой бровки последовала простая подача, Заурбек Плиев хотел головой скинуть мяч вратарю, но угодил в дальний угол своих ворот.
«Терек» (33 очка) занимает пятое место в таблице РФПЛ и отстаёт от идущего четвёртым «Краснодара» на пять баллов. «Оренбург» (19 очков) находится на 14-й строчке и опережает расположившийся на 15-м месте «Арсенал» на один балл, сыграв на матч больше.
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