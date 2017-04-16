Столыпин: второй гол пришёл сам, кто-то отблагодарил «Оренбург» в праздник

«У нас сегодня был запредельный настрой и играли мы очень достойно. Второй гол, видимо, мы выстрадали за все те игры, в которых не забивали. Он сам пришёл, кто-то отблагодарил в праздник. Видимо, заслужили. Это очень важная игра была. На остаток сезона задача у нас одна – остаться в Премьер-Лиге и постараться избежать стыковых матчей. То есть подняться выше последних четырёх мест в турнирной таблице.
Что касается проблем с реализацией в матче с «Уралом» и слов Роберта Евдокимова, у нас был тяжёлый для дебютантов период. Давно не играли дома – последняя встреча в Оренбурге была 4 марта с «Арсеналом». После этого пошли выездные матчи, тяжеловато было четыре игры проводить в гостях, да ещё и с перерывом на сборную», – сказал Столыпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
«Оренбург» (19 очков) находится на 14-й строчке в таблице и опережает расположившийся на 15-м месте «Арсенал» на один балл, сыграв на матч больше.
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