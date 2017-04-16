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«Оренбург» — «Терек» — 2:1. Видеообзор матча

16 апреля 2017, воскресенье. 15:32. Футбол
«Оренбург» обыграл «Терек» в матче 23-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Газовик» и завершилась со счётом 2:1.

В составе победителей забитый мяч на свой счёт записал Денис Попович, а ещё один гол провёл в собственные ворота защитник грозненцев Заурбек Плиев. За «Терек» отличился Георге Грозав.

«Терек» (33 очка) занимает пятое место в турнирной таблице РФПЛ, «Оренбург» (19) находится на 14-й строчке.

Видеообзор матча «Оренбург» — «Терек» можно посмотреть на официальном сайте РФПЛ.
Источник: Официальный сайт РФПЛ Сообщить об ошибке
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Терек ФК Оренбург
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