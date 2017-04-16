Евдокимов: победный гол в игре с «Тереком» забили болельщики «Оренбурга»

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов прокомментировал победу над «Тереком» (2:1) в домашнем матче 23-го тура РФПЛ.
«Терек» является очень крепкой командой, которая мне нравится. Грозненцы играют очень грамотно и не зря идут в пятёрке сильнейших команд РФПЛ. Тем не менее «Оренбург», как мне кажется, сегодня сыграл в свою лучшую игру. Мы создали достаточное количество голевых моментов, поэтому сыграть вничью после этого было бы обидно. Гол в концовке, проведённый «Тереком» в свои ворота, как объявил диктор, с которым я согласен, забили наши болельщики», — сказал Евдокимов на послематчевой пресс-конференции.