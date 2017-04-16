М. Кержаков пропустил матч «Оренбурга» с «Тереком» из-за травмы

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов после победы над «Тереком» (2:1) в домашнем матче 23-го тура РФПЛ рассказал, почему голкипер Михаил Кержаков не попал в заявку на игру.
«У Кержакова травма. Будет проведено медицинское обследование, после которого выяснится характер повреждения», — сказал Евдокимов на послематчевой пресс-конференции.
Зимой «Оренбург» арендовал Кержакова у «Зенита» до лета. В нынешнем сезоне РФПЛ вратарь провёл за оренбургскую команду пять матчей, в которых пропустил шесть мячей и совершил девять сейвов.