Полуяхтов: «Оренбургу» помогла энергетика стадиона, второй гол забили все вместе

Защитник «Оренбурга» Владимир Полуяхтов прокомментировал домашнюю победу над «Тереком» (2:1) в матче 23-го тура российской Премьер-Лиги.
«Думаю, было видно с первых минут, что мы настроены только на победу, и она нам была нужна.
Энергетика всего родного стадиона ещё помогла. Второй гол мы забили все вместе, можно так сказать. Родные стены всегда помогают. Победа не заставила себя долго ждать.
Как обычно, создали много моментов у чужих ворот. Да, мы не забивали, но своего добились — забили два гола. У наших ворот были небольшие моменты, может, ошибки, погрешности, но ничего страшного. Самое главное — это победа, и мы её добились», — поведал Полуяхтов в видеоинтервью клубной пресс-службе.