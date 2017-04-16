Петраков: поблагодарил игроков «Томи» за матч с «Уралом»

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал гостевое поражение от «Урала» (0:1) в матче 23-го тура РФПЛ.
«Сегодня нам не хватило голов. В принципе игрой доволен, ребята молодцы. «Урал» в большей степени владел инициативой в первой половине встречи, но во втором тайме мы уже им ни в чём не уступили и имели моменты для взятия ворот. Игрой я удовлетворён и ребят за этот матч поблагодарил.
Моё мнение, что судья должен был назначить пенальти в эпизоде с участием Соболева. Он открывался в штрафной, а его держали руками. Но, думаю, Будогосский разберётся с этим и вынесет свой вердикт», — заявил наставник команды из Томска в эфире телеканала «Наш футбол».