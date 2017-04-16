Рыжиков принёс извинения болельщикам «Рубина»

«Хочется извиниться за команду перед болельщиками и фанатами за эти полтора месяца, за то, как мы играем.
Рецепт один — продолжать работать, сплотиться, и нужно просто пережить этот период. Обязательно после самой чёрной ночи наступает рассвет. Будем терпеть и работать. Футболисты сами не понимают, что происходит. „Рубин“ не должен находиться на таком месте и так играть. Народу пришло тысячи три, наверное, и это показатель нашей игры и нашего места в таблице.
Хочу ещё раз попросить прощения. У нас есть восемь дней до Самары, и мы постараемся эту череду неприятных матчей прервать. Верьте в нас, болейте за нас. Спасибо, что вы приходите на стадион. Не бросайте нас. Будьте с нами до конца», — приводит слова Рыжикова пресс-служба «Рубина».
После матча с «Рубином» Рыжиков пообщался с фанатами команды. «Просто хотелось сказать нашим фанатам добрые слова. Поблагодарить за поддержку и за то, что не бросают нас в такой тяжёлый период. Попросил их оставаться всегда с нами. То, что они ответили, вселяет уверенность, что мы без болельщиков и фанатов не останемся. Нужно только начать выигрывать», — заявил голкипер.
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