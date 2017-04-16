Около 2 тыс. полицейских обеспечат безопасность матча «Спартак» — «Зенит»

На стадионе «Открытие Арена» в Москве в воскресенье состоится матч 23-го тура российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Зенит».
Всего в обеспечении охраны общественного порядка и безопасности граждан во время проведения матча и прилегающей территории будет задействовано около 2 тысяч сотрудников полиции, сотрудников Росгвардии и охранных организаций. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Москва.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Зенит». Начало — в 20:00 мск.