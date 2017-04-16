Нехайчик: главное — мяч оказался в сетке. А каким образом, уже мало интересует

«Естественно, счёт нас не устраивал. Что ничья, что поражение — для нас сейчас, в принципе, одинаково. У меня была установка усилить игру и создавать моменты впереди.
На что рассчитывал, подавая в штрафную? Делаешь передачу в надежде на то, что кто-то её завершит и будет гол. Уже не важно, кто завершил. Главное, подали, и мяч оказался в сетке. А каким образом, от своего или от чужого, нас уже это мало интересует», — заявил Нехайчик в видеоинтервью клубной пресс-службе.
Видео доступно в «Твиттере» РФПЛ
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