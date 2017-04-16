Моуринью рассказал, почему не включил в стартовый состав Ибрагимовича

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в преддверии матча 33-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» сообщил, что принял решение оставить нападающего Златана Ибрагимовича в запасе из-за накопившейся у него усталости. В текущем сезоне Ибрагимович в 27 матчах АПЛ забил 17 голов.
«Он устал, очень устал. Я пытаюсь защитить его, но посмотрим на результат. Он на скамейке и готов помочь», — приводит слова Моуринью официальный «твиттер» «МЮ».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Челси». Начало — в 18:00 мск.