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Моуринью рассказал, почему не включил в стартовый состав Ибрагимовича

16 апреля 2017, воскресенье. 17:44. Футбол
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в преддверии матча 33-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» сообщил, что принял решение оставить нападающего Златана Ибрагимовича в запасе из-за накопившейся у него усталости. В текущем сезоне Ибрагимович в 27 матчах АПЛ забил 17 голов.

«Он устал, очень устал. Я пытаюсь защитить его, но посмотрим на результат. Он на скамейке и готов помочь», — приводит слова Моуринью официальный «твиттер» «МЮ».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Челси». Начало — в 18:00 мск.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед Челси Жозе Моуринью Златан Ибрагимович
Новости. Футбол
16 апреля 2017, воскресенье
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