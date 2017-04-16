Моуринью: не ощущаю дополнительного наслаждения от победы над «Челси»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Челси» (2:0) в 33-м туре АПЛ.
«Мы не давали отдыха игрокам перед матчем в четверг, а выбрали лучший состав. На „Стэмфорд Бридж“ в Кубке Англии мы играли по той же тактике, но удаление нашего игрока дало „Челси“ преимущество. Мы знали, что игра в подобном стиле будет тяжёлой для них.
«Челси» — лучшая контратакующая команда в стране, но мы сдерживали их очень хорошо. Я очень рад за парней. Я рад не из-за того, что мы победили «Челси», просто нам нужны были три очка. Я не ощущаю дополнительного наслаждения от победы над ними", — цитирует Моуринью BBC Sport.