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Луческу: могла быть ничья, но больше ничьей «Зенит» не заслужил

16 апреля 2017, воскресенье. 22:17. Футбол
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в эфире телеканала «Наш футбол» прокомментировал гостевое поражение от «Спартака» (1:2) в матче 23-го тура российской Премьер-Лиги.

«Первый тайм мне не понравился, было много невынужденных потерь. Во втором тайме играли намного лучше, но с определённой долей риска. Мы отыгрались и могли забить ещё. Хороший момент был у Шатова. Пробей он в дальний угол, а не ближний, всё бы изменилось. Был момент и у Дзюбы.

Второй тайм мы провели совсем по-другому. Судя по тому, как протекала игра, могла быть ничья. Но не думаю, что мы заслужили больше ничьей», — сказал Луческу.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит ФК Спартак Мирча Луческу
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