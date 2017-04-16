Орлов: «Спартак» показал чемпионскую игру, а Промес — лучший игрок РФПЛ

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о матче 23-го тура РФПЛ «Спартак» — «Зенит», завершившемся победой красно-белых со счётом 2:1. В составе красно-белых голом и голевой передачей отметился Квинси Промес.
«Спартак» показал чемпионскую игру. Будет ли Луческу главным тренером в следующем сезоне? Надо спросить у президента. На этот матч Луческу команду не подготовил, команда была готова хуже «Спартака».
Промес? Это лучший игрок РФПЛ, бесспорно. Он сегодня издевался над своим опекуном Нету, тот ни разу не отобрал у него мяч.
Дзюба? Он сегодня молодец», — сказал Орлов в эфире телеканала «Наш футбол».