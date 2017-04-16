Алекперов: пока рано говорить, что «Спартак» — чемпион

Глава нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом» в 23-м туре российской Премьер-Лиги. Голами отметились полузащитники хозяев Квинси Промес и Александр Самедов, а также форвард гостей Артём Дзюба.
«Игра нормальная. Пока рано говорить, что „Спартак“ — чемпион», — передаёт слова Алекперова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
После сегодняшнего матча лидирующий в таблице РФПЛ «Спартак» сумел увеличить отрыв от идущего вторым ЦСКА на 10 очков, а от «Зенита», занимающего третье место, на 11.