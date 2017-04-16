Титов: наконец-то «Спартак» заткнёт всем рты

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов поделился впечатлениями от матча 23-го тура РФПЛ, в котором красно-белые обыграли «Зенит» со счётом 2:1.
«Спартак» заслужил победу. Не было сомнений, что будет иначе. Сегодняшний «Зенит» уступает «Спартаку». Все ребята молодцы, даже выделять никого не буду. Промес? Я знаю, что может делать Квинси. Да, он сегодня забил и пас отдал, но голландец может действовать ещё лучше. Сегодня он сыграл на процентов 70.
До чемпионства осталось немного. Достаточно в матчах с «Ростовом» и ЦСКА не проиграть. Нынешние соперники в чемпионате позволяют команде Массимо Карреры стать чемпионом. «Спартак» сильнее всех. Наконец-то мы заткнём всем рты!» — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионат» Ильёй Джапаридзе.