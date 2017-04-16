Мостовой: с уверенностью можно говорить, что «Спартак» будет чемпионом

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча 23-го тура РФПЛ, в котором красно-белые обыграли «Зенит» со счётом 2:1.
«Сегодня было интересно, в каком составе выйдет «Зенит». Лишний раз убедился, что у команды по-прежнему не всё в порядке. Во втором тайме вовремя выпустили Олега Шатова, которого мы давно не видели. Он перевернул игру петербуржцев, всё более-менее наладилось, и многие, наверное, подумали, что сейчас «Зенит» соперника дожмёт. А получилась провальная контратака, безобразные действия Данни, который потерял мяч и очень слабо играл. В первую очередь это связано с его травмой. Не понимаю, как можно было его держать на поле и не заменить.
Теперь с уверенностью можно говорить, что «Спартак» будет чемпионом. Не представляю, как можно растерять такое преимущество. Красно-белые понемногу могут начинать играть спокойнее, в своё удовольствие, и зарабатывать оставшиеся очки.
«Зениту» сейчас нужно думать не о том, как пройти вперёд, а о том, как остаться на втором месте. «Краснодар» понял, что можно побороться за Лигу чемпионов, так что сейчас включится. ЦСКА, «Зенит» и «быки» остаются претендентами на второе место», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Паниной.