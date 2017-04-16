Иванович: нам нужно больше таких матчей и стадионов, чтобы РФПЛ стала лучше

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал выездное поражение от «Спартака» (1:2) в 23-м туре РФПЛ.
«Теперь всё будет немножко по-другому. Нам нужно выигрывать следующую игру и думать о том, как бы занять место как можно выше. Тяжело назвать одну причину такого результата. Мы контролировали игру в первом тайме, но потом почему-то пропустили. Второй тайм тоже начали отлично, компактно играли, забили, но пропустили второй, а сил отыгрываться снова не хватило. Они играли в контратакующий футбол, открывались за нашими спинами. Повторюсь, игру мы контролировали, но сделали несколько ошибок, за которые нас наказали.
Момент с рукой после прострела Смольникова? Я лично никогда такие моменты не обсуждаю. Это сейчас ничего не поменяет.
Поле сегодня было идеальным! Нам нужно больше таких матчей, больше таких стадионов, чтобы лига стала лучше», — передаёт слова Ивановича корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.