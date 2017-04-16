Слуцкий будет комментировать ответный матч «Барселона» – «Ювентус»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий вместе с Нобелем Арустамяном будет комментировать ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ювентусом», сообщается на сайте «НТВ-Плюс». Игра состоится 19 апреля в Барселоне. В первом матче туринская команда победила со счётом 3:0.
Бывший тренер «Спартака» Валерий Карпин вместе с Александром Шмурновым прокомментирует ответный матч «Реал» – «Бавария», который состоится в Мадриде 18 апреля. В первой встрече «сливочные» обыграли мюнхенцев со счётом 2:1.