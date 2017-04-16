Бегович: похоже, «Манчестер Юнайтед» хотел победить сильнее, чем «Челси»

Вратарь «Челси» Асмир Бегович прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:2) в выездном матче 33-го тура АПЛ.
«Я думаю, что поражение сводится к нескольким причинам: «Манчестер Юнайтед» был более агрессивным, они постоянно выигрывали подборы и, похоже, хотели победить сильнее, чем мы.
«МЮ» отлично начал встречу, забил, после чего нам пришлось раскрыться. У нас в команде много настоящих победителей, так что нужно показать характер и прийти в норму к следующему матчу", — сказал Бегович в эфире BBC Sport.