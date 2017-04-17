Неймар: отец сказал одну мысль о матче с «Юве», и она не выходит из моей головы

Форвард «Барселоны» Неймар выразил мнение, что каталонцы имеют шансы пройти «Ювентус» в 1/4 финала Лиги чемпионов после поражения в первой игре — 0:3. На предыдущий стадии турнира «Барселона» прошла «ПСЖ» (0:4, 6:1).
«Мы должны верить, что сможем это сделать. На днях мой отец сказал одну мысль, которая не выходит из моей головы. Думаю, это очень правильные слова. Он сказал, что не имеет значения, с какой командой мы сталкиваемся, факт тот, что мы всегда остаёмся „Барселоной“ и это не изменится.
Это означает, что мы можем пройти дальше. Мы сделали это один раз, и мы можем сделать это снова. Я верю в команду и в наш потенциал. Нам нечего терять. Мы должны выйти и сделать всё возможное. Конечно, будет очень сложно, поскольку «Юве» — отличная команда, очень хорошо организованная. Будет тяжело. Наши шансы равны 1%, остальные 99% — это вера и упорный труд. Если Бог будет на нашей стороне, голы придут», — сказал Неймар в интервью Canal Esporte Interativo.
Ответная игра между «Барселоной» и «Ювентусом» состоится 19 апреля на поле каталонцев.