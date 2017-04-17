Кьеллини: глупо приехать в Барселону и пытаться удержать преимущество в три мяча

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной». Дома туринцы победили со счетом 3:0.
«Нельзя думать, что можно приехать в Барселону и пытаться удержать преимущество в три мяча, подобные мысли невозможны. На „Камп Ноу“ будет очень трудно сыграть «на ноль». Мы знаем, что прошли только половину пути и все ещё должны доказать свою зрелость», — сказал Кьеллини в эфире Sky Sport Italia.
Ответная игра между «Барселоной» и «Ювентусом» состоится 19 апреля на поле каталонцев.