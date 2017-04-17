В правительстве Франции пообещали «тяжёлые санкции» для «Бастии»

Госсекретарь по делам спорта правительства Франции Тьерри Брайар прокомментировал инциденты, произошедшие в матче 33-го тура чемпионата Франции между «Бастией» и «Лионом». Матч был сорван из-за поведения фанатов корсиканской команды, а также стюардов, работавших на стадионе. До начала встречи фанаты «Бастии» попытались атаковать игроков «Лиона», разминавшихся на поле, из-за чего игра началась почти с часовым опозданием, а в перерыве матча конфликт между голкипером «Лиона» Антони Лопешом и стюардом привёл ещё к одной потасовке и последовавший отмене матча при счёте 0:0.
«Я возмущён, это неприемлемо. За такие действия полагаются тяжёлые санкции. Лига быстро с этим разберётся. Это плохой день для французского спорта, нанесён удар по нашему имиджу. Такого в спорте не должно быть. Мы должны принять все необходимые меры.
Санкции будут применены в отношении принимающей стороны, в отношении конкретных лиц. Дело не ограничится закрытием стадиона на несколько матчей. Нужно сделать так, чтобы справедливость восторжествовала, чтобы болельщики перестали так поступать. Законодательной базы достаточно. Нужно лишь наказать виновных. Мы понимаем, что к таким инцидентам также бывают причастны некие силы, не имеющие отношения к болельщикам и клубу», — приводит слова Брайара AFP.