Официальное заявление руководства «Бастии» по скандалу в матче с «Лионом»

Руководство «Бастии» сделало официальное заявление в связи с инцидентами, произошедшими во время матча 33-го тура чемпионата Франции с «Лионом». Матч был сорван из-за поведения фанатов корсиканской команды, а также стюардов, работавших на стадионе. До начала встречи фанаты «Бастии» попытались атаковать игроков «Лиона», разминавшихся на поле, из-за чего игра началась почти с часовым опозданием, а в перерыве матча конфликт между голкипером «Лиона» Антони Лопешом и стюардом привёл ещё к одной потасовке и последовавший отмене матча при счёте 0:0.
«Руководство „Бастии“ решительно осуждает инциденты, подобные тому, который омрачил матч с „Лионом“. Клуб сожалеет о том, что встреча не была доиграна, но мы уважаем решение лиги и её должностных лиц. „Бастия“ уже собрала все необходимые данные для принятия жёстких мер, которые нужны в подобных случаях. Не дожидаясь заседания дисциплинарного комитета, можем сказать, что клуб готов предоставить все объяснения по интересующим вопросам», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте «Бастии».