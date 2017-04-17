Кирьяков: Лапочкин по своему уровню должен судить на чемпионате мира

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков прокомментировал работу арбитра Сергея Лапочкина в матче 23-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (0:3). В конце первого тайма хозяева остались вдесятером из-за удаления Федерико Расича, который получил две жёлтые карточки в течение трёх минут.
«В первом тайме, когда игра шла в равных составах, мы заведомо играли от обороны. План был в том, чтобы насытить игроками центральную ось и играть на контратаках. В составе „Локомотива“ футболисты очень хорошего уровня, прежде всего, в атаке — Ари, Миранчук. Наш план работал до ключевого момента, когда столкновение Расича с вратарём в штрафной площади соперника, не знаю, по какой причине, привело к показу судьёй второй жёлтой карточки. Мы посмотрели эпизод, Расич выпрыгивал, локтей там не было, руки внизу, столкновение тело в тело. Что делать тогда нападающему при таких подачах — просто стоять, не вступать в контакт с вратарём? Я поиграл много лет в Европе, там такие эпизоды судятся по-другому. Это, наверное, один из лучших наших арбитров, видимо, по своему уровню он должен судить на чемпионате мира.
Во втором тайме, оставшись вдесятером, выдвинули вперёд Думбию, рассчитывали на его индивидуальные действия. Три игрока в полузащите должны были быстро смещаться в сторону мяча. Однако счастливый удар Фернандеша сломал нам дальнейший ход матча. Проигрывая 0:1 и имея на игрока меньше, против „Локомотива“ играть было тяжело», — приводит слова Кирьякова официальный сайт «Арсенала».