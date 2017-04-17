Широков: в тройку призёров «Локомотиву» забраться не получится

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков подвёл итоги матча 23-го тура РФПЛ между тульским «Арсеналом» и «Локомотивом», который завершился крупной победой «железнодорожников» — 3:0. «Локомотив» набрал 34 очка и поднялся на пятое место в таблице РФПЛ, «Арсенал» (18) идёт 15-м.
«Почему „Локомотив“ так прибавил? Во-первых, удалось укрепить состав зимой. А во-вторых – тренеры донесли свои идеи и задумки до игроков на сборах. Команда в эти идеи поверила – отсюда и результат. „Локомотив“ уверенно начал после перерыва – были победы над не самыми сильными соперниками, придавшие „железнодорожникам“ уверенности в себе. У игроков есть понимание того, как нужно действовать. В результате команда поднялась на пятое место (и четвёртое неподалёку) и вышла в финал Кубка России. Но в тройку ни „Локомотиву“, ни „Краснодару“ забраться уже не получится, в этом я уверен. Отставание от „Зенита“ всё ещё большое, а те же краснодарцы выступают нестабильно», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Полную версию разбора Широковым актуальных тем российского футбола по итогам 23-го тура РФПЛ читайте на «Чемпионате».