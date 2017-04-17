Калиниченко — о Кокорине: без характера в футбол играть невозможно

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко после победы красно-белых над «Зенитом» поделился мнением об игре и выступил с критикой в адрес нападающего сине-бело-голубых Александра Кокорина. Матч 23-го тура РФПЛ «Спартак» — «Зенит» состоялся 16 апреля в Москве и завершился победой московской команды со счётом 2:1.
«Сегодня передали привет критикам Комбаров, Ещенко, Самедов, Мельгарехо. Промес ещё вырос в цене. А команда окончательно стала КОМАНДОЙ.
О Кокорине. Без характера в футбол играть невозможно. На таланте выплыл только на хороший контракт под лимит. А потом сразу ВСЁ.
У Дзюбы стержень был и закалился в арендах. Можно как угодно к нему относиться, но сделал он себя сам. А Кокоре всё с неба само упало...» — написал Калиниченко в своём аккаунте в «Твиттере».
Спортивный директор «Торпедо» Роман Орещук, в свою очередь, отметил: «Дзюба реально хорош. Вся острота от него была сегодня».
На это Калиниченко ответил: «Не настолько хорош, как рассказывает. Но если сравнивать с остальными „бомжиками“, то да, нереально хорош».