Бубнов: «Спартак» уже чемпион, команда Карреры заметно сильнее преследователей

Известный в прошлом футболист Александр Бубнов прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом» (2:1) в матче 23-го тура РФПЛ.
«Было понятно, что „Спартак“ не станет играть на встречных курсах: москвичи закрылись, дав „Зениту“ возможность владеть мячом на первых минутах. Интересно, что красно-белые фактически играли по схеме „четыре–шесть“, поскольку Промес при потере мяча садился в центр поля и помогал в организации прессинга. Появление Джикии в центре обороны „Спартака“ связано с сомнениями Карреры в Кутепове. В целом, Георгий сыграл нормально, если не считать гола „Зенита“, который был забит именно из-под него. За счёт победы в центре поля „Спартак“ свел к минимуму атаки „Зенита“. Особенно это было заметно в первом тайме. Вообще в первые 45 минут „Спартак“ полностью нейтрализовал среднюю линию „Зенита“, отрезав её от атаки. Показательно, что все замены Луческу затронули центр поля. На мой взгляд, он не угадал с составом. Полагаю, что румын ошибся с Эрнани, который на сегодняшний день не готов для таких матчей: он не сыгран с партнёрами, да и находится не в оптимальной форме.
Во втором тайме после выхода Олега Шатова ситуация несколько изменилась: „Зенит“ стал играть быстрее. После того, как петербуржцы сравняли счёт, они бросились атаковать с ещё большей энергией и ресурсами. И вот здесь „Спартак“ их и подловил на контратаке. В принципе можно говорить о том, что Каррера переиграл Луческу тактически – залогом этой победы стал более удачный выбор стартового состава. Кроме того, „Спартак“ грамотно использовал ресурс для усиления по ходу матча. Тот же Самедов вышел со скамейки и решил игру. Очевидно, что и другие замены помогли хозяевам добавить. Главное, что не получилось у „Зенита“? Систематическое, а не ситуативное давление на ворота „Спартака“. В этой ситуации оборона хозяев сыграла надёжно. С другой стороны у Дзюбы было два стопроцентно голевых момента. Один он использовал, а вот второй запорол. Как он не забил в пустые ворота? Сказать, что оборона „Спартака“ сыграла безошибочно нельзя, но в целом они выглядели неплохо.
„Спартак“ уже чемпион. У них огромная фора в турнирной таблице. Да и по игре команда Карреры заметно сильнее преследователей», — приводит слова Бубнова Sportbox.