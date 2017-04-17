Полиция: взрыв в Дортмунде мог привести к смертям, если бы прогремел чуть раньше

Количество пострадавших в результате теракта у автобуса «Боруссии» в Дортмунде перед первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с «Монако» (2:3) могло быть значительно большим, если бы взрыв произошёл немногим ранее, сообщает Bild, ссылаясь на представителя Федерального ведомства уголовной полиции Германии.
«Если бы взрыв произошёл на несколько секунд ранее, весь автобус оказался бы под сильнейшим ударом. В таком случае, несомненно, не удалось бы избежать серьёзных травм и, возможно, смертей», — сказано в заявлении.
Напомним, единственным пострадавшим в результате теракта стал защитник «Боруссии» Марк Бартра, у которого диагностировали перелом лучевой кости руки. Он перенёс операцию и 15 апреля был выписан из больницы.