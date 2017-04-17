Сауль: «Атлетико» будет бороться много лет, пока не выиграет Лигу чемпионов

Полузащитник мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес отметил, что он и его партнёры по команде мечтают о победе в Лиге чемпионов. В последние годы подопечные Диего Симеоне были очень близки к осуществлению мечты, однако дважды проигрывали в финальных матчах одному из своих самых принципиальных соперников в лице «Реала».
«Мы все мечтаем выиграть этот турнир. И «Атлетико» будет бороться много лет, пока не выиграет Лигу чемпионов. Мы играем с сердцем», — цитирует Сауля телеканал Mega.
В первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Атлетико» на своём поле победил «Лестер Сити» (1:0). Ответная игра состоится 18 апреля.